217 млн грн – економія Тернопільської області через ProZorro за рік

1 серпня 2017 року система публічних електронних закупівель ProZorro відсвяткувала річницю вступу Закону України «Про публічні закупівлі» (з 1 серпня 2016 року всі державні та комунальні замовники мають проводити свої закупівлі через онлайн-аукціони). Нами було складено рейтинг областей за економією через ProZorro.

Незмінним лідером є Київська область з економією в 13 млрд грн, що не є дивним, оскільки лише одна Київська міська державна адміністрація оголосила більше 100 тис процедур. На другому місці розташувалась Одеська область, котра зекономила 1.585 млрд грн. Третю сходинку посідає Дніпропетровська область, зекономивши 1.578 млрд грн.

Тернопільська область займає 19 сходинку. Загальна економія області складає 217 млн грн, що дорівнює 7% від очікуваної вартості. Всього в Україні було зекономлено 25 млрд грн.

Інформація взята в період з 1 серпня 2016 року до 31 липня 2017 року.

Регіон організатора Економія % економії 25 060 959 814,85 9,52% Київська 13 099 836 646,39 11,24% Одеська 1 585 825 707,58 9,55% Дніпропетровська 1 578 021 613,14 7,91% Львівська 1 280 002 560,51 7,49% Донецька 897 242 475,17 7,29% Харківська 833 592 810,33 6,43% Запорізька 598 012 883,71 8,70% Івано-Франківська 584 735 103,09 8,32% Полтавська 540 678 007,99 8,07% Вінницька 527 516 025,20 8,62% Рівненська 421 583 675,16 13,46% Миколаївська 397 845 971,28 8,06% Житомирська 375 628 087,80 10,22% Чернігівська 273 496 342,71 8,69% Сумська 260 830 030,52 6,50% Черкаська 245 993 109,73 7,53% Кіровоградська 230 584 821,13 10,00% Хмельницька 219 586 066,72 7,58% Тернопільська 217 259 340,36 6,97% Чернівецька 212 247 140,88 13,92% Закарпатська 211 485 993,16 7,21% Луганська 163 346 125,52 9,59% Херсонська 155 595 668,42 8,62% Волинська 150 013 608,35 5,83%