Тернопільські студенти здобули чотири срібні нагороди в Сумах

У Сумах відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Змагання упродовж 25-26 січня приймав легкоатлетичний манеж Сумського державного університету.

Приємно відзначити успішні виступи спортсменів, які представляють Тернопільський національний економічний університет. Вони зуміли здобути чотири срібні нагороди: Василь Макух у бігу на 60 м; Максат Кандимов у бігу на 60 м. з бар’єрами; Олександр Малосілов та Катерина Попова у потрійному стрибку.

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