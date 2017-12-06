Тернополяни просять повернути громадський автобус №31 на маршрут

На сайті Тернопільської міської ради в розділі “Петиції” тернополяни зареєстрували прохання відновити маршрут громадського транспорту №31.

Авторка петиції — Поперечна Марія Володимирівна — пише:

“Особливо актуальним дане питання є для районів Тубдиспансеру, Цукрового заводу, Газопроводу, Кемпінгу і Березовиці. Давайте всі разом докладемо зусиль, щоб знову відновити роботу 31 маршруту, тому що виїхати о 8 ранку з наших районів і так дуже складно (через сильну загруженість маршруток), так ще й цей, такий необхідний для нас сполучник з Центром і Дружбою зняли з курсування… Дуже надіюсь, що ці пару хвилин, які ви витратите на підписання даної петиції таки допоможуть нам зробити хоча б трохи комфортнішим наше життя. Подумайте про маленьких діток, які їдуть в садочки і школу, і яких не одноразово притискає дверима і просто “здавлює” від перезавантаження людьми, адже всім треба їхати…”.

До кінця збору підписів залишилося 28 днів. Станом на 5 грудня петицію підписали 92 особи з 300 необхідних. Якщо петиція набере потрібну кількість голосів, то міська рада візьме її на розгляд.