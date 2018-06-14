Як вчинити, якщо Вас шантажують на «інтим»? У Тернополі офіційно працює сайт для взаємодії поліції та громади

Три тижні у Тернополі офіційно працює сайт для взаємодії поліції та громади http://bezpechne.community. За такий короткий термін тернополяни активно долучилися до роботи сервісу – від них постійно надходять різноманітні повідомлення про безпекові проблеми та питання.

На прикладі таких звернень мешканців міста та відповідей спеціалістів, ми будемо періодично інформувати читачів, як вчиняти в тій чи іншій ситуації.

Розпочинаємо серію публікацій із першого запитання, яке з’явилося на сайті:

Що робити, коли вас шантажують розповсюдженням якоїсь приватної інформації в обмін на інтимні стосунки?

Відповідь надано модератором сервісу «bezpechne.community» Іриною Білик.

Перш за все, якщо жертва шантажу має матеріальну або службову залежність від шантажиста, то будь-яке вимагання може підпадати під ознаки статті 154 Кримінального кодексу України «Примушування до вступу в статевий зв’язок». В такому разі потерпілій (ому) необхідно звернутися з відповідною заявою до відділу поліції за місцем вашого проживання.

Заяву можна також заповнити он-лайн, перейшовши за посиланням https://tp.npu.gov.ua/podati-zvernennya.html. В заяві необхідно детально описати ситуацію, що склалася, та навести докази протиправних дій, для того, щоб слідчий зміг провести ефективне розслідування та підготувати матеріали до суду (якщо ви, звісно, готові до такого кроку).

Також можна спробувати знайти допомогу і у відділі протидії торгівлі людьми ГУНП в Тернопільській області, оскільки підняте питання стосується волі та гідності людини (чи належить випадок до компетенції відділу вам скажуть, вивчивши усі обставини справи).

Якщо ж шантажист все ж опублікує приватну інформацію у соціальних мережах, або іншим чином, в такому разі ви маєте право звернутися з цивільним позовом до суду про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації.

ВАЖЛИВО розуміти, що лише від вашої волі залежить, з ким вступати в інтимні стосунки. Знайти в собі сили безперешкодно виявляти свободу вибору може допомогти психолог.

За консультацією можна звернутися до:

– Тернопільського обласного центру соціально-психологічної реабілітації «Родина» (вул.Коновальця, 18, м.Тернопіль) (тут є навіть змога проживати жінкам з дітьми).

Або до психологів з громадських організацій:

– громадська організація «Колиска життя» за тел.(097)500-69-24 (безкоштовно).

– Асоціації психологів України «Разом заради майбутнього» у м.Тернополі Віталії Мушій за номером (098)3177105 (vita.white@gmail.com).

Якщо у вас є неоперативні питання, що стосуються роботи поліції, або вашої безпеки, то можна скористуватися сервісом, перейшовши за посиланням http://bezpechne.community/#map/ternopil .

Довідка

У Тернополі сервіс http://bezpechne.community впроваджується в рамках масштабного проекту «Офіс безпеки», який реалізовує ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики» (ДІЙ – Тернопіль) в рамках діяльності Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ».

Коаліція громадських організацій «Тернопільський центр реформ»