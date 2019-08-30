Якщо нараду, збори чи банальний виступ назвемо “інвент”, якості це не надасть, – директор школи у Тернополі Олександр Остапчук

Перчить повідомленнями про серпневі конференції чи то не конференції фейсбучна стрічка. І чим більше їх читаю, тим більше розумію: шаблон – то велика сила! Засипали нас словами “креатив”, “критичне мислення”, “компетентності”. Бейджики, локації, модератори, танцюючі учителі, спікери, івенти і т. д. Люди! Невже ми не бачимо, що “віз і нині там”?Якщо нараду, збори чи банальний виступ ми назвемо “інвент” – то якості це не надасть.

Методичні рекомендації до першого уроку чи до свята Першого дзвоника носять стиль “я завис у сімдесятих”.

Окремо скажу відверто про різноманітні освітянські конференції, семінари і інші форуми. Спілкування педагогів – це гарно! Але ефективність є тоді, коли є задоволення плюс результат (В. Співаковський). Так от, результат після всього ми описуємо словами: море ідей! Людоньки! Я “проціджую” це море через різні сита, але окрім гарних фото милих вчителів нічого більш не “чіпляється”. Ага, є ще захоплені вигуки: ” Так тримати!, Ви неперевершені!, Титанічна праця! і т.д.” Я розумію, що емоції важливі, але так хочеться прочитати якесь рішення, резолюцію чи інший висновок про розвиток освітянського життя. Щоб дійсно можна було б над чимось цікавим задуматися, порівняти, співставити. Цікаво, а що сталося б в освіті, якби ми не провели серпневі конференції???!!! Відповідь і у вас уже є. Тому я пропоную на наступний рік не планувати серпневих конференцій (вони не ефективні), а започаткувати Форум педагогічних ідей (най буде серпневих). Щоб збиралися педагоги, які можуть щось розумне, нове і дієве запропонувати і виступити з ідеями. А оці підсумки, які готують управління, просто роздрукувати, чи переслати на ел. пошту кожного закладу. А Форум ідей так гарно можна провести!!

Шановні колеги! Творчу особистість можна виховати творчими вчителями разом з генами батьків. Якщо з генами проблем немає, а дитина не розвивається творчо, то проблема з нами. Робіть щось!!!

Вдалого навчального року нам усім!

Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”. Олександр Остапчук , директор

Джерело: соцмережі.

