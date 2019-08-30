Скоро в школу: як полегшити перший навчальний день?

Літо закінчується…

Скоро школярам знову доведеться сісти за парти. У зв’язку з цим я маємо для вас декілька порад, які допоможуть пережити перший день навчання з легкістю для дитячого організму.

Полегшіть перший день в школі:

пам’ятайте, що не треба чекати 1 вересня, щоб почати вирішувати проблеми. Школи відкриті і зараз. Ви можете заздалегідь підійти до викладачів і обговорити можливі труднощі або особливі потреби вашої дитини;

згадайте плюси початку навчального року і проговоріть їх з дітьми, щоб сформувати у них позитивний настрій. Наприклад, дитина нарешті побачить своїх старих друзів і зможе завести нових;

постарайтеся заздалегідь, приблизно за тиждень, увійти в шкільний графік пробуджень / засипання, щоб дитина поступово звикла в цей темп;

домовтеся з сусідами, щоб ваші діти могли разом ходити в школу, якщо у вас однолітки;

багато дітей сильно переживають через зміну школи, переходу в інший клас або приходу нового вчителя. Таке трапляється з дітьми будь-якого віку. Якщо ви помітили щось подібне, то дитині може бути корисним відрепетирувати нову ситуацію. Разом ви можете заздалегідь відвідати нову школу до початку занять. Нагадайте дитині, що вона не одна, хто переживав або переживає через зміни в школі, що вчителі знають про це і постараються зробити умови перебування в школі найбільш комфортними. Якщо ви помітили, що ваша дитина переживає, запитайте, що її турбує і допоможіть впоратися з ситуацією;

якщо ваша дитина піде в нову школу, постарайтеся разом відвідати її заздалегідь, оглянутися, щоб дитині там було простіше орієнтуватися в перший день;

в перші дні, якщо це необхідно, відводьте і забирайте дитину зі школи. Після занять постарайтеся прийти раніше, щоб скоротити непотрібний стрес для дитини;

підтримуйте контакт з учителями, щоб максимально брати участь у шкільному житті.

Як вибрати “здоровий” рюкзак:

вибирайте рюкзак з широкими м’якими лямками і м’якою спинкою;

не навантажуйте. Збирайте рюкзак так, щоб використовувати всі його відсіки. Кладіть більш важкі предмети ближче до центру спини. Рюкзак не повинен важити більше 10-20% від маси тіла дитини. Регулярно переглядайте вміст рюкзака, щоб видалити непотрібне, що навантажує спину дитини;

нагадуйте дитині, що вона повинна носити рюкзак завжди на 2 плечах. Носіння рюкзака через одне плече може нерівномірно напружувати м’язи;

відрегулюйте ремені таким чином, щоб нижня частина рюкзака перебувала в районі талії;

можливо, ви захочете придбати рюкзак на колесах, якщо дитині необхідно носити з собою важкі речі. Але пам’ятайте, що при підйомі по сходах його все одно доведеться піднімати, його важко возити по снігу, а також він може бути досить габаритним.

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