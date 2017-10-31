Який тернопільський завод вартує майже мільярд гривень?

Керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров в мережі Фейсбук написав, що зараз на Українській міжбанківській валютній біржі йдуть торги пакету акцій Тернопільського радіозаводу «Оріон».

До продажу пропонується 96,129 % статутного капіталу товариства.

Стартова ціна пакета – 95,56 млн грн.

Адреса об’єкту: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6.

Основний вид діяльності – виробництво обладнання зв’язку.

Відомості про об’єкт: кількість споруд: 23 одиниці, кількість будівель: 13 одиниць, площа складських приміщень – 5,6 тис. кв. м, площа виробничих приміщень – 35,0 тис. кв. м, площа офісних приміщень – 8,59 тис. кв. м, інших допоміжних приміщень – 50,23 тис. кв. м.

Загальна площа земельної ділянки – 14,0991 га.

Нагадаємо, ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” – одне з провідних підприємств України по виробництву професійних засобів радіозв’язку.

В своїй діяльності підприємство використовує сучасні технологічні процеси такі як:

механо-заготівельне виробництво;

штампувально-пресове виробництво; ливарне виробництво;

лако-фарбове виробництво;

лабораторія випробувань на надійність;

інструментальне виробництво;

монтажно-складальне;

виробництво вузлів радіотехнічного профілю.

Підприємство оснащене сучасним імпортним автоматизованим обладнанням фірми Philips та Quad, що забезпечує виробництво високоякісних конкурентноспроможних засобів зв’язку: носимих, возимих і стаціонарних радіостанцій для силових структур, залізничного та автомобільного транспорту інших галузей народного господарства.