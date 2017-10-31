10 сецесійних уламків у Тернополі (фото)

У спадок від минулих поколінь Тернополю дістався і свій шматочок сецесії, щоправда Друга світова залишила від нього крихти. Але вони варті пильної уваги, тим більше, що наші сучасники не надто дбають про їх збереження. Тож поки все ще не втеплено й не оздоблено вагонкою, варто розглянути ці тендітні лінії, делікатні візерунки й витончені арабески.

Якщо робити короткий екскурс, то варто сказати, що модерн виник у Європі в середині 90-х рр. XIX ст. Основними його рисами були декоративність, відсилки до спадщини бароко й рококо, а заразом — що робить його особливо цікавим — використання національного колориту і традицій народного мистецтва.

Про львівську сецесію писано багато, видані книжки, а про Тернопільську поки мені не вдалося знайти досліджень чи матеріалів. Можна звісно, в загальних рисах покластися на досвід сусідів. Юрій Бірюльов, зокрема, говорить про першопричини: «Рафінований естетизм і пошук прекрасного, мрії про гармонію у житті, характерні для сецесії, можна передусім пояснити переломом у суспільній та індивідуальній мистецькій свідомості, яка негативно реагувала на прозу міщанської екзистенції та гострі цивілізаційні контрасти: злидні і затурканість сільських районів Галичини, безробіття і голод, які постійно дошкуляли львівській бідноті».

Але найцікавіше – звісно розглядати на прикладах – тому вирушаймо у середмістя для зразків.

У сецесійній архітектурі особливу роль відігравав декор фасаду. Розгляньте, приміром будинок номер дев’ять, зведений 1916 року, на вулиці Валовій.

Характерною ознакою модерну є плавні й вигнуті лінії, що наслідують природні. Архітектори того часу надавали перевагу вертикалям, що стриміли вгору або вільно спадали (Руська, 37, споруджений 1912 рік).

Зверніть увагу на використання мотивів рідної флори. Приклад – соняшники(Чорновола, 4; 1904 рік).

У цій орнаментиці використана народна фігура «вазону» (Руська, 30; 1900 рік).

Впізнаваний атрибут — маскарон. У сецесійних маскаронах — пошук нових форм, де могли поєднуватися алюзії на готику чи античність. (Руська, 52; 1912 рік).

Ми говоримо про будинки як стилістично монолітний продукт. Візерунки балконних огорож суголосні ліпнині (там же).

Унікальний для Тернополя зразок оздоби фронтону (Січинського, 2; кінець ХІХ століття).

Асиметричний візерунок, рослинні мотиви, вигнуті стелі — декоративні гратки дверй(Валова, 7; кінець ХІХ століття).

Архітектори працювали над тим, аби створити зовнішню та внутрішню цілісність, тому й візерунки балясин суголосні зовнішньому буянню (Руська, 48; 1912 рік).

Головні кольори сецесії – приглушені — колір зів’ялої троянди, тютюновий, перлово-сірий, темно-зелений, сіро-блакитний… деякі з них бачимо на цій плитці (Сагайдачного, 1; початок ХХ століття).



Анна Золотнюк.

Фото авторки.