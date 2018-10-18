Якими ділами прославився Тарас Білан?

Щоб прославитися, політикам багато не треба. Одні просиджують в ролі депутатів всю каденцію і їх імені не знають навіть виборці на його окрузі, а іншим достатньо один раз виступити із безглуздою заявою і слава, хоч і клоуна, йому забезпечена.

Нещодавно перехід від однієї категорії до іншої зробив депутат Тернопільської міськради Тарас Білан. Досі цього обранця чули і навіть бачили мало, він здебільшого відсиджувався на сесіях, голосував так, як йому було вигідно, не зважаючи на позицію громадян (наприклад, голосування за Генплан, забудову на вул.Миру тощо), а виборці на його окрузі в більшості й не знали, хто саме є їхнім депутатом, бо просто востаннє бачили його хіба на передвиборчих агітках.

Але на останній сесії міськради Тарас Білан наче прокинувся і від трибуни майже не відходив. Найяскравішою його заявою став заклик заборонити фільм «Школа» на «1+1», під час якого депутат виговорився словами «шльондра», «манала» та іншим сленгом.

І поки всі сміються із його начебто свідомої позиції, вернімося до попередньої діяльності пана Тараса. Донедавна він гучно називав себе волонтером, збирав необхідні речі на допомогу учасникам АТО у власному будинку-«штабі» на вул.Дністрянського. А що зараз із волонтерською діяльністю Білана? Чому пустує «штаб», в якому так званого волонтера сьогодні й застати важко? Невже чоловік відцурався цього заняття, бо воно не приносило йому бажаного прибутку? А зважаючи на минулі зайнятості Тараса Богдановича, він хоч і ніколи не був великим бізнесменом, проте двома помешканнями і такою ж кількістю автомобілів якось збагатився. Але про це детальніше – іншим разом. Поки що постараємося зрозуміти, чому обранець Білан так різко змінює невигідну йому діяльність, але в жодній з них не дбає про своїх виборців, як обраний ними в раду депутат.