З 2 грудня у Тернополі розпочинається продаж новорічних ялинок

Зокрема, відповідно до рішення виконавчого комітету, торгівля ялинками здійснюватиметься за адресами:

вул.15 квітня (біля будинку №23);

вул. Київська (біля будинку побуту «Сонячний»);

вул. Івана Мазепи (майданчик біля буд.№2);

перехрестя вулиць Миру–Дружби;

вул. Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ- маркет);

вул. Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»);

просп. Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

перехрестя вулиць Лесі Українки–Клима Савури;

вул. Слівенська (біля магазину «Смаколик»);

вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);

вул. Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»);

просп. Степана Бандери, 15 (площадка біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича).

Продаж новорічних красунь триватиме до 31 грудня 2024 року. Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження продукції, угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем