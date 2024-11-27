Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували три пожежі
Рятувальники області ліквідували займання:
📍 У м. Ланівці – горіла електрощитова в багатоквартирному будинку (площа 1 м²).
📍 У м. Тернопіль – пожежа в приватному будинку (знищено речі домашнього вжитку на 3 м²).
📍 У с. Купчинці Тернопільського району – пожежа знищила магазин, обладнання та товари на 64 м².
💬 На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини виникнення пожеж та розмір збитків наразі встановлюються.
⚠️ Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!
Не перевантажуйте електромережу.
Стежте за справністю електроприладів.
У разі пожежі – негайно викликайте рятувальників за номером 101.