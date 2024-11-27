Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували три пожежі

Рятувальники області ліквідували займання:

📍 У м. Ланівці – горіла електрощитова в багатоквартирному будинку (площа 1 м²).

📍 У м. Тернопіль – пожежа в приватному будинку (знищено речі домашнього вжитку на 3 м²).

📍 У с. Купчинці Тернопільського району – пожежа знищила магазин, обладнання та товари на 64 м².

💬 На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини виникнення пожеж та розмір збитків наразі встановлюються.

⚠️ Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!

Не перевантажуйте електромережу.

Стежте за справністю електроприладів.

У разі пожежі – негайно викликайте рятувальників за номером 101.



