З 23 по 25 серпня на Тернопільщині майже всі повинні працювати дистанційно, – Володимир Труш

Рада оборони Тернопільщини звернулася до органів місцевого самоврядування та органів державної влади області, щоб з 23 по 25 число включно, робочі дні проходили в дистанційному режимі.

“Зараз в державних органах влади та в органах місцевого самоврядування повинні залишитися лише ті відповідальні люди, без яких той чи інший орган не зможе функціонувати. Всі інші повинні працювати дистанційно”, – сказав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Такі заходи пов’язані із тим, що ворог може використати ці дні для здійснення масових обстрілів та дестабілізації ситуації в Україні.