Понад 643 млн грн єдиного податку надійшло до бюджетів тергромад Тернопільщини 

За 6 місяців цього року представники бізнесу Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів області 643,3 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 196,5 млн гривень.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. Упродовж січня-червня вони сплатили 498,5 млн грн єдиного податку, що на 177,8 млн грн або ж на 55% більше, ніж за відповідний період 2023 року.

Юридичні особи третьої та четвертої груп перерахували за цей період 145 млн грн єдиного податку, а це на 18,8 млн грн більше, ніж торік у січні-червні.

Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.