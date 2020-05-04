Жителі Тернопільщини, які повертаються з-за кордону, зобов’язані пройти обсервацію або самоізоляцію
Жителі Тернопільщини, які повертаються з-за кордону, зобов’язані пройти обсервацію або самоізоляцію із використанням мобільного застосунку «Дій вдома».
❗️Перетинаючи державний кордон України вони самостійно обирають один з варіантів, який найбільш комфортний.
Про своє рішення жителі Тернопільщини зобов’язані повідомити працівників митниці.
☝️Згідно законодавства, якщо особа відмовляється від госпіталізації до спеціалізованого обсерватора, то повинна пройти 14-тиденну самоізоляцію за місцем проживання з використанням застосунку «Дій вдома».
📣Завдяки застосунку зареєстровані особи отримують регулярні повідомлення на які потрібно відреагувати протягом 15 хвилин. Зокрема, зробити фото свого обличчя на фоні навколишнього середовища, використовуючи геолокацію.
☑️Повідомлення у нічний час не турбуватимуть. Доступні в додатку й виклики на гарячу лінію МОЗ та моніторинг розвитку симптомів.
🔰Якщо особа бажає проходити самоізоляцію вдома, вона зобов‘язується увімкнути вказаний на кордоні український номер телефону, авторизуватись з ним у застосунку «Дій вдома» та підтвердити надану адресу місця самоізоляції за допомогою геолокації не пізніше 24 годин після перетину.
✔️Якщо особа не активує застосунок за вказаним на кордоні українським номером телефону, верифікація вважається неуспішною, застосунок автоматично формує та надсилає повідомлення про неуспішну верифікацію до Національної поліції.
⚠️У випадку підтвердження порушення самоізоляції представниками Національної поліції буде вжито заходів щодо притягнення порушника до відповідальності згідно з чинним законодавством.
📍Якщо у вас виникають будь-які питання щодо роботи застосунку або складнощів, ви можете звернутися за допомогою чат-ботів до служби підтримки застосунку: http://chat.diia.gov.ua