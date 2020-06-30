За два дні вихідних на Тернопільщині втопилося троє людей

Сильна спека вигнала у вихідні дні безліч людей поближче до води. Але не завжди відпочинок вдається, інколи купання закінчується великими неприємностями.

Так, лише за два останніх дні в Тернопільській області на воді загинули троє людей, з них одна дитина – 14-річний хлопчик.

Перша трагедія сталась близько 14.00 годин 28 червня в с. Чернилівка Підволочиського району, де у ставку, під час купання, втопився місцевий 34-річний житель. Для підняття тіла загиблого на берег залучались водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного УДСНС.

Десь, через чотири години, біда постукала в сім’ю жителів с. Полівці Чортківського району. Тут, батьки самостійно виявили та підняли на берег власного сина, який потонув у місцевому ставку.

А 29 червня, монастириські рятувальники, під час пошукових робіт в р. Золота Липа, виявили та підняли на берег тіло 64-річного жителя с. Задарів Монастириського району. Як з’ясувалось, чоловік зник безвісти ще 27 червня.