30 червня 2020 року випускники складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.

Усіх учасників та залучених до роботи осіб на пунктах тестування забезпечать масками і допустять до пункту тільки після термометрії та оцінки ознак респіраторних захворювань. Пункти тестування забезпечено безконтактними термометрами, антисептиками для рук і поверхонь, а також засобами захисту для медиків.

Сьогодні в Борщівській ОТГ діятимуть два пункти тестування: на базі Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Борщівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №3-гімназія імені Романа Андріяшика», у яких зможуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання 486 майбутніх абітурієнтів.

Аби уникнути скупчення біля входу, допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 9.50 і триватиме до 10.50.



