На Тернопільщині зарезервовано 6 834 гектарів земель для надання учасникам АТО

5 жовтня, у приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації, відбулося чергове засідання ради підтримки учасників антитерористичної операції.

В процесі обговорення було розглянуто ряд питань стосовно реалізації прав учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. Серед них забезпечення земельними ділянками, надання медичного обслуговування та співпраця органів місцевого самоврядування із громадськими спілками учасників бойових дій.

Віктор Мартинюк проінформував присутніх, що з моменту запровадження ініціативи щодо першочергового забезпечення учасників АТО земельними ділянками, Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області отримано та опрацьовано 6122 звернень учасників АТО.

Фахівцями Держгеокадастру у Тернопільській області підготовлено 4856 дозволів на розроблення документації із землеустрою площею 3680,5 га (для ведення садівництва 2788 – 248,6 га, для особистого селянського господарства 2068 – 3431,9 га).

Також, керівник Головного управління наголосив, що 3648 земельних ділянок вже передані у власність учасникам АТО та сім’ям загиблих воїнів. Площа даних земель – 2454,3 га (для ведення садівництва 2309 – 205,2 га, для особистого селянського господарства 1339 – 2249,1 га)

За наявною у Головному управлінні інформацією, до органів місцевого самоврядування, а саме сільських та селищних рад, було направлено 2 557 звернень, з яких прийнято 1 917 позитивних рішень щодо надання дозволу на розроблення документації на земельні ділянки для учасників АТО та членів їхніх родин, 1121 земельна ділянка передана у власність.

Крім того, було прийнято 948 заяв від учасників АТО та членів їх родин на отримання земельної ділянки поблизу автомобільної дороги Н02 Львів-Тернопіль. В межах кількості сформованих ділянок на даному масиві, 711 ділянок вже передані у приватну власність, решта землевпорядної документації – перебуває у стадії розроблення.

Землевпорядною службою області сім’ям військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції надано 110 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок та затверджено 50 проектів землеустрою.

Станом на 1 жовтня цього року, в області зарезервовано 6 834 гектарів земель для надання учасникам АТО. Найбільше площ запропоновані у Зборівському, Гусятинському, Шумському та Борщівському районах.

Крім того, сформовано перелік земельних ділянок, для передачі у власність учасникам АТО та сім’ям загиблих військовослужбовців у ІV кварталі поточного року, який оприлюднено на сайті Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.

«Безпосереднє звернення учасників АТО до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області допоможе пришвидшити процес землевідведення. Зі свого боку Голосне управління та його територіальні підрозділи, в рамках компетенції, готові забезпечити оперативний розгляд клопотань, надання всебічної консультативної допомоги з питань реалізації прав на отримання у власність земельних ділянок» − підсумував в.о. начальника Головного управління Віктор Мартинюк.