Новини Тернополя 

За нез’ясованих обставин пішов з життя фанат тернопільської «Ниви», герой російсько-української війни

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Друзі не вірять в офіційну версію

26 липня при загадкових обставинах помер боєць батальйону «Шахтарськ – Торнадо»,  Олексій з позивним «Пузо», родом з Тернополя. Олексій був досвідченим фанатом тернопілького футбольного клубу «Нива».

За офіційною версією слідства, боєць вчинив самогубство, але ні рідні, ні бойові побратими не вірять у таку версію і думають, що йому допомогли піти з життя. Втім, вони сподіваються, що остаточно всі питання зніме слідство, – пише Главком.

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