Тернополяни «золотого віку» мають можливість безкоштовно розважатись в караоке

Вже не перший раз сеньйори та сеньйорити 60+ відвідали Private Club Лисий, де мали можливість БЕЗКОШТОВНО поспівати в караоке.

Надзвичайно широкий вибір пісень, якісна музика і гостинний прийом спонукали людей поважного віку без зайвої скромності продемонструвати свої вокальні здібності.

Якщо ви хочете розслабитися, розважитися і поспівати від душі, то караоке ідеально вам підходить.

Private Club Лисий знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців 3.