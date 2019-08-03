Новини Тернополя 

Тернополяни «золотого віку» мають можливість безкоштовно розважатись в караоке

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 Вже не перший раз сеньйори та сеньйорити 60+ відвідали Private Club Лисий, де мали можливість БЕЗКОШТОВНО поспівати в караоке.
   Надзвичайно широкий вибір пісень, якісна музика і гостинний прийом спонукали людей поважного віку без зайвої скромності продемонструвати свої вокальні здібності.
   Якщо ви хочете розслабитися, розважитися і поспівати від душі, то караоке ідеально вам підходить.
   Private Club Лисий знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців 3.

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