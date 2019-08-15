За вісім днів 300 кілометрів шляху подолали мігранти до Зарваниці

Учасники ХІV Міжнародної пішої прощі родин мігрантів та людей доброї волі «Самбір-Зарваниця» прибули 9 серпня до Марійського духовного центру, подолавши за вісім днів 300 кілометрів шляху. Паломництво відбулося з благословення голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владики Йосифа (Міляна). Пішу ходу очолили о. Антон Борис – духівник прощі та парох смт. Ружин Житомирської області о. Іван Стефанишин.

Цьогорічна проща проходила під гаслом «Коли ви молитесь». Участь в ній взяли понад 300 прочан, серед яких заробітчани з 16 країн світу, зокрема з Угорщини, Італії, Чехії, Німеччини, Польщі, Іспанії, Канади, США, Нідерландів, Швеції, Великої Британії, Мексики, Румунії, Греції, Словенії, Ізраїлю. Окрім того пішу прощу йшли родичі мігрантів з 12 країн світу.

Прибувши до Зарваниці, паломники спільно молилися перед чудотворною іконою Зарваницької Матері Божої. Опісля у крипті дзвіниці Марійського духовного центру відслужили Панахиду за світлої пам’яті о. Василем Поточняком, який був засновником та першим духовним опікуном цієї прощі.

У суботу архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) очолив Архиєрейську Святу Літургію у Малій базиліці Зарваницької Матері Божої. Після Богослужіння митрополит тепло привітав усіх прочан та подякував за їхню жертовність, яку вони проявили у восьмиденній нелегкій дорозі до святого місця. Також традиційно ввечері відбувся похід зі свічками до чудотворного місця, де відслужили Молебень до Пресвятої Богородиці.

В цей день програма прощі була дуже насиченою. Крім спільної молитви, паломники працювали в групах, брали участь у фестивалі мігрантської творчості, а пізно ввечері відвідали фестиваль кукурудзи, який вже традиційно відбувається в часі прощі.

Завершилося паломництво у неділю, 11 серпня, спільною молитвою. Учасники прощі спільно взяли участь у Святій Літургії , яку у Малій базиліці відслужив Референт зовнішніх зв’язків Пасторально-міграційного відділу УГКЦ о. Віталій Храбатин разом з іншими священнослужителями.

Прес-служба Марійського духовного центру