За втручання прокуратури громада на Тернопільщині отримала приміщення вартістю 140 тис грн, де розмістила пожежну команду

Теребовлянською місцевою прокуратурою до Підгаєцького районного суду скеровано позовну заяву в інтересах Завалівської сільської ради про передачу у комунальну власність безхазяйної нерухомої речі – нежитлової будівлі.

Рішенням суду позовну заяву прокурора задоволено у повному обсязі.

На даний час забезпечено повне своєчасне фактичне виконання рішення Підгаєцького районного суду та Державним реєстратором прав на нерухоме майно зареєстровано право комунальної власності територіальної громади на зазначене нерухоме майно.

Отож, нежитлова будівля загальною вартістю 140 000 грн, що розташована на території сільської ради, перейшла у комунальну власність та вказане приміщення використано для розміщення місцевої пожежної команди.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області