Тернопільські депутати порушують Закон України “Про освіту”. Так, зокрема, “свободівка” Марія Баб’юк на дитячому святі звітувала про свою депутатську діяльність за рік. На відміну від звітування перед дорослими, малеча не ставить предметних запитань. Тому таким чином політик просто зіпсувала дітям святкову атмосферу.

Захід Марія Баб’юк провела в Галицькому коледжі ім. В. Чорновола, де працює директоркою. Перед кількома десятками дітлахів звітувала про свою депутатську роботу за рік. А розважали виборців та їхніх малюків студенти цього коледжу.