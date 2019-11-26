На сесію тернопільської обласної ради запрошено народних депутатів

На третє пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради запрошено народних депутатів України, обраних від Тернопільської області

Голова обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження «Про проведення третього пленарного засідання дванадцятої сесії Тернопільської

обласної ради шостого скликання. У документі йдеться:

«1. Відповідно до частин четвертої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» провести 28 листопада 2019 року о 10.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради третє пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання.

На розгляд пленарного засідання Тернопільської обласної ради винести питання:

2.1. Про обласну програму підтримки осіб, які брали участь в Антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки.

2.2. Інформація керівника міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Тернопільської області.

2.3. Про внесення змін до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року.

2.4. Про внесення змін до Плану з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року.

2.5. Про обласну програму «Ветеран» на 2020-2024 роки.

2.6. Інші питання поточної роботи ради.

На третє пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради запросити:

– голову і заступників голови Тернопільської обласної державної адміністрації;

– керівників правоохоронних органів області;

– народних депутатів України, обраних від Тернопільської області;

– сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад Тернопільської області;

– голів районних рад, Бережанського, Кременецького, Тернопільського, Чортківського міських голів, голів районних державних адміністрацій;

– керівників структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації;

– представників засобів масової інформації».











