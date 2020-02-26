П’ять випадків із практики судинного хірурга Олени Якимчук

Скільки пацієнтів – стільки історій! Однак одні й ті ж недуги в кожної людини проявляються по-різному. Деякі з них надовго закарбовуються в пам’яті лікарів. Отож нині розповідаємо про п’ять найцікавіших випадків, які трапилися в практиці лікарки, судинного хірурга Олени Якимчук.

Перший випадок

– Коли ви запитали мене про те, який випадок запам’ятався найбільше, одразу згадала цю пацієнтку, – розповідає лікарка. – З етичних міркувань імен називати не буду. Отож приходить до мене на прийом молода, симпатична жінка зі скаргою на проблеми з ногами. Її ліва кінцівка через набряк була збільшена майже вдвічі, синюватого відтінку. Все вказувало на те, що вона хвора на ілеофеморальний тромбоз (наявність тромбів у глибоких венах – авт.). Під час комп’ютерної томографії виявилося, що в пацієнтки – аномалія нижньої порожнистої вени, як наслідок – порушений кровообіг. У моїй практиці такий випадок уперше. Я розцінила, що тромбоз спричинила саме ця аномалія, призначила лікування. Втім, як виявилося, коли жінці покращало, вона самовільно відмовилася приймати піґулки, що в жодному разі не можна було робити. Через це вона знову потрапила на лікарняне ліжко з підозрою на інсульт. Там її пролікували й скерували до ревматологічного відділення, де спершу їй виставили антифосфоліпідний синдром (захворювання, що викликане аутоантитілами до білково-фосфоліпідних комплексів та проявляється венозним або артеріальним тромбозом й акушерською патологією – авт.). А ще через рік, після різних обстежень, у пацієнтки виявили системний червоний вовчак. Ось так ревматологічна хвороба розпочалася із судинної патології.

Другий випадок

– Ще одна пацієнтка прийшла з мамою на консультацію з приводу венозної сіточки на нозі. В руках вона тримала товстелезну медичну картку, в яких лікарів лише не обстежувалася! При огляді хворої я помітила, що стопи, долоні, вуха й ніс для її росту завеликі (акромегалія). Відтак дівчину скерувала на дообстеження в ендокринолога. Результати аналізів підтвердили мої здогадки. Причиною акромегалії в 99 % є аденома (пухлина) гіпофіза – соматотропінома з надлишковим виділенням гормону росту. За такої недуги відбувається порушення гормону росту й це провокує ріст певних ділянок тіла. Дівчину прооперували в Києві, ріст кінцівок припинився.

Третій випадок

– Найстарша пацієнтка, яку мені довелося оперувати, мала 95 років. У неї була емболія стегнової артерії. Якщо дохідливіше пояснити, це коли серце неправильно працює, тоді утворюються тромби, які можуть мігрувати по всьому тілу. Якщо потрапляє в мозок, тоді може спричинити інсульт, коли в руку чи в ногу – закриваються артерії, це і є емболія. Недуга вимагає якнайшвидшого оперативного втручання впродовж перших трьох годин, бо рука чи нога може відмерти.

Четвертий випадок

– Санавіацією до нас з району доправили хлопця з травмою ноги. Він розповів, що косив у полі та поранився. Хірурги в районі перев’язали йому артерію, але стопа почала набрякати й дуже його боліла. Ми негайно забрали його на операційний стіл. Зробили ревізію, розшили рану, знайшли два кінці артерії, висікли, де було воно покручено, та пришили шматочок вени. Хлопець тепер ходить, грає у футбол, лише шрам на нозі залишився, як спогад про операцію.

П’ятий випадок

– Ніколи не забуду продавчиню. Вона потрапила до нас з варикозним розширенням вен. Це проблема переважно тих професій, коли більшу частину робочого дня потрібно проводити на ногах, зокрема, продавців, перукарів, охоронців, хірургів… Тепер з’явився новий метод лікування варикозу – операція без операції, коли пацієнт одразу після процедури йде на прогулянку та може наступного дня виходити на роботу, що надзвичайно важливо для людини. Якщо професія переважно «на ногах», то я раджу для профілактики кілька дієвих вправ:

– станьте навшпиньки й постійте так кілька секунд;

– зміщуйте вагу з п‘ятки на пальці, із зовнішнього боку стоп на внутрішню й навпаки (30 разів);

– виконайте 7-10 легких стрибків навшпиньки;

– поставте праву ступню на ліву та підніміть якомога вище ліву, потім праву ногу.

Мар’яна СУСІДКО

Джерело: Медична академія