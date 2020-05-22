Загалом у лікарнях Тернополя – 9 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 22 травня перебуває 6 хворих на коронавірус. Ще 5 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19. Стан пацієнтів середньої важкості, одна пацієнтка – підключена до апарату ШВЛ.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 22 травня – 3 пацієнтів (2 дітей і 1 дорослий) з підтвердженим COVID-19. Пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус немає. Стан пацієнтів – близький до задовільного та середньо-важкий, підключених до апаратів ШВЛ немає.

🔹Станом на 10 годину 22 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 2 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 98 людей. 67 тернополян одужало.

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