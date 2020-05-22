Получение мгновенного займа на карту

Когда непредвиденные ситуации возникают, сложно предварительно спланировать все текущие расходы и распределить бюджет. Моментальный займ https://nominal.com.ua/momentalnyj-zajm-onlajn-na-kartu может помочь в трудный момент, так как оформить его достаточно просто, без личного посещения и прочих формальностей, с которыми можно столкнуться при получении банковского кредита. Финансовый супермаркет NOMINAL поможет с выбором подходящего варианта, получить который можно у надежных и проверенных кредиторов.

Деньги без проверок за 15 минут

Мгновенный займ предоставляют микрокердитные организации, которые не являются банковскими организациями. Такие компании работают обычно дистанционно, предоставляя деньги круглосуточно на различные нужды. Рынок микрофинансовых услуг стремительно развивается, сервисы улучшаются для того, чтобы минимизировать количество времени, необходимого для кредитования. МФК работают без перерывов, выходных и даже в праздничные дни, поэтому финансовые проблемы можно решить в любое время.

Клиентам нравится такой подход, так как им больше не требуется стоять в очередях, тратить время на поездки и личное посещение отделений. Справки собирать также не придется, как и искать поручителя. Мгновенный займ можно получить в любой точке Украине, главное иметь доступ к интернету и несколько минут свободного времени.

МФО не проводят дополнительных проверок, обходятся без фото, звонков и подтверждения дохода. Каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий действующий ИНН и паспорт, может рассчитывать на деньги в долг.

Преимущества и недостатки мгновенных займов

Банковские карты давно полюбились населению, так как это удобный способ расчета не только в режиме онлайн, но и в обычных магазинах. На карты переводят зарплаты и выдают займы. Вот какие преимущества имеют мгновенные кредиты:

Для кредитования необязательно иметь банковский кредит, так как деньги зачисляются на карту;

Доступ к средствам можно получить сразу же после их зачисления;

Деньги можно получить в любое время дня и ночи;

Нет потребности в поручителях, подтверждении дохода, залоге;

При расчете картой, можно получить возврат средств, если есть кэшбек;

Деньги можно потратить на любые нужды.

Недостатками мгновенных кредитов можно считать высокую процентную ставку и большие штрафы, начисляемые за просрочку.

Альтернативы кредитования

Помимо МФО, есть еще банки и ломбарды. Банки работают лишь с теми клиентами, которые могут подтвердить платежеспособность, имеют хорошую кредитную историю и высокий кредитный рейтинг. Ломбарды выдают средства при условии предоставления залога, оценку которого они проводят самостоятельно. Плюс, как банк, так и ломбард нужно лично посетить, так как договора эти структуры дистанционно не заключают.

Требования к заемщикам

Кредитование в МФО сведено к минимуму, как и перечень требований к заемщику. Так, чтобы получить деньги нужно:

Наличие гражданства Украины;

Иметь постоянную прописку и регистрацию на территории страны;

Необходим действующий паспорт, ИНН;

Предоставить актуальную контактную информацию;

Владеть непросроченной банковской картой.

Достаточно просто подобрать наиболее подходящее предложение, заполнить заявку и дождаться ответа. Обычно, на весь процесс нужно потратить не более 15 минут.

Почему нужно оформить мгновенный займ?

Вот почему стоит отдать предпочтение мгновенному займу:

Его можно максимально быстро оформить, а заявка подается с любого девайса, имеющего выход в интернет;

Нет потребности в личном посещении отделения;

К заемщикам выдвигаются минимальные требования, а платежеспособность подтверждать не нужно;

Решение принимается мгновенно;

Обратиться за средствами можно круглосуточно и потратить их на свое усмотрение.