Чисельність населення Тернопільщини зменшується: нас 1 036 883 особи

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 1036883 особи.

Упродовж січня–березня 2020р. чисельність населення зменшилася на 1812 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 1959 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 147 осіб.

У січні–березні 2020р. в області кількість живонароджень становила 1802 одиниці, що на 35 одиниць менше, ніж у січні–березні 2019р. Упродовж січня–березня 2020р. зафіксовано 3761 смерть проти 4150 у січні–березні 2019р.