Закохана Леся Нікітюк влаштувала сімейну сварку на очах у Притули

Команда «Вар’яти-шоу» випускає в мережу серію скетчів

Сергій Притула та команда Першого україномовного гумор-шоу зняли шість п’ятихвилинних скетчів. Відео публікують на сайті, офіційних YouTube-каналах Нового каналу та «Вар’яти-шоу» о 19:30 з 26 по 30 грудня.

– У вільний від гастролей час «Вар’яти» експериментують із новими форматами, – говорить ведучий Нового каналу Сергій Притула. – Ми підготували для глядачів новорічний подарунок. Що з цього вийшло – дивіться щодня до Нового року на каналі в YouTube.

У зйомках першого відео взяла участь Леся Нікітюк. Ведуча ігрового шоу «Хто зверху?» зіграла ревниву дружину-анестезіолога, яка мала врятувати життя Сергія Притули. Та через сімейні чвари з Віталієм Тильним, який виконав роль хірурга-чоловіка, забула про клятву Гіппократа.

Для одного зі скетчів стилісти посягнули на святе – поголили бороду Володимиру Жоглу! Актор «Вар’яти-шоу» дуже комічно зобразив дівчину-пампушку, яка безрезультатно намагається схуднути.

– У мене першого з «Вар’ятів» з’явилася справжня довга борода, – згадує Жогло, – Я не торкався свого обличчя лезом з 2008 року і, чесно кажучи, не планував. Але що вдієш – мистецтво вимагає жертв!

Перша порція гумору від «Вар’яти-шоу» вже доступна за посиланням!