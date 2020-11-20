Сімейні підряди – радянський «звичай» відродився у Тернополі

За радянщини поширеним був так званий «сімейний підряд». Якщо батько був трактористом, то й син ставав механізатором, якщо мати працювала на фермі, то донька також. Це часто використовувалось у пропагандистській роботі. Своєрідний «сімейний підряд» останнім часом поширився і серед депутатів в області і у Тернополі, зокрема. Про цікаве явище пише газета Номер Один.

Кілька прикладів. Візьмемо «Свободу». Депутатами стали три впливові родини – Сиротюки, Головки та Чашки. Так Олег Сиротюк і його дружина Наталя Турецька здобули мандати депутатів облради, а брат, Михайло Сиротюк, – міськради. Екснардеп Михайло Головко і його рідний брат Назарій стали депутатами облради, а дружина першого, Мар’яна, – міськради. Марія Чашка виборола одразу два мандати – міської й обласної рад, і тепер мала би вибрати, у якій із рад працюватиме. А її син, Василь Чашка, представлятиме «Свободу» в облраді. Михайло Головко нещодавно, говорячи про партію «Свобода», висловився: «Ми більше, аніж партія, ми – родина». Він це вжив, напевно, у переносному значенні, а виходить, що й справді в цій партії чимало депутатів мають близькі родинні відносини. Візьмемо іншу партію – «Європейська солідарність». Там також є родини. Брати Тарас і Юрій Юрики пробилися в облраду, а дружина Тараса, Мар’яна Юрик, – до міськради. Або родина Шумадів – глава сімейства Віктор може вибирати, в яку раду йому йти – Тернопільську міську чи районну, а дружина Ірина виборола мандат депутата облради.

Це ми аналізували старі партії, які вже мають певний авторитет і свій електорат. Але на «сімейний підряд» стали члени і нових партпроєктів. Зокрема, «За майбутнє» – депутатом став Володимир Болєщук (обласна і Тернопільська районна ради). А брат, Петро Болєщук, балотувався до Тернопільської районної ради у виборчому окрузі №1, але мандата з першої спроби не здобув. Зауважимо, що брати Болєщуки у попередній каденції (2015-20 рр.) були депутатами від іншого політичного проєкту – «Народний контроль»: Володимир – в обласній раді, Петро – у міській.

У «Слугах народу» також є «сімейні підряди». Так Володимир Гевко – депутат Верховної Ради України, а дружина, Ольга Гевко, стала депутатом обласної ради. Або Ярема Шатарський став депутатом Тернопільської районної ради, а син, Артур Шатарський, – міської ради. А рекордсменом стало сімейство колишнього голови Тернопільської ОДА Сопеля: Ігор Сопель виборов мандат депутата облради, дружина Ольга і донька Галина стали депутатами Хоростківської міської ОТГ.

Ось такий радянський «звичай» відродився у самостійній Україні.