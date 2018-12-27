Дружину сбушника, екс- директорку ТОВ «Віасан» Надію Малярик, яка надурила учасників АТО на півмільйона, оштрафували на 10 тис.

Колишню директорку ТОВ «Віасан» Надію Малярик за службову недбалість оштрафували на 10 200 грн.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок Печерського суду Києва від 21 грудня.

Жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості за ч. 2 ст. 367 КК.

Держслужба АТО 18 грудня 2015 року уклала угоду з ТОВ «Віасан» щодо психологічної реабілітації 100 учасників АТО на суму 450 тис. грн.

Малярик інкримінується, що вона не перевірила реальну кількість учасників антитерористичної операції, яким було надано послуги з психологічної реабілітації в повному обсязі, а також не перевірила достовірність даних про осіб, які проходили реабілітацію.

Жінка склала документи, що її фірма протягом грудня 2015 надала послуги 100 особам, на підставі чого їй перерахували державні кошти.

Надія Малярик відома як дружина Ігоря Малярика, який до квітня 2017 року був заступником керівника Служби безпеки України в Тернопільській області.

У 2016 році після скандалу з тендером компанію «Віасан» переписали на громадян Узбекистану і перейменували у «Сомер ЛТД».