Священик з Тернопільщини заснував у Італії Вівтарну та Марійську дружини

23 грудня владика Діонісій (Ляхович), апостольський візитатор для українців-католиків у Італії, з душпастирським візитом відвідав українську персональну парафію Пресвятої Тройці міста Казерта, яка цього дня святкувала свій 5-ти річний ювілей заснування.

Перед початком Архиєрейської Божественної Літургії в Соборі Святого Антонія Падевського владика Діонісій спільно з о. Ігорем Данильчуком, парохом парафії та у минулому священиком Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, здійснили обряд прийняття до Вівтарної та Марійської дружини 38 українських дітей Казерти, серед яких 21 хлопець та 17 дівчаток.

Під час Архиєрейської Божественної Літургії проповідь виголосив владика Діонісій. Роздумуючи про Слово Боже на Літургії, архиєрей сказав таке: «Слухання Слова Божого – це перша пожива; пожива слова Ісуса Христа, а згодом іде пожива «Хліба живого», яким є сам Ісус Христос, якого ми приймаємо у Святому Причастю… Для того, щоб почути Бога, потрібно мовчати. Якщо наші уста і наше серце замовкнуть, тоді ми почуємо голос Бога, який промовляє у тиші”.

Серед поважних гостей в урочистостях також взяли участь пані Тетяна Іжевська, Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі та Генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький, які звернулися до громади та о. Ігоря Данильчука своїм словом вітання.

Відтак о. Ігор Данильчук вручив подячні грамоти владики Діонісія за високий внесок у розвиток української громади міста Казерта.

Діти української школи приготували для своїх батьків та гостей святкову програму з нагоди свята Миколая, дивуючи своїми талантами рідних та гостей. А згодом, на прохання дітей, до храму завітав і сам святий Миколай, який щедро обдаровував всіх солодкими подарунками.

До слова, місцевий парох Казерти о. Ігор Данильчук у 2007-2010 роках очолював Марійські дружини в Тернопільсько-Зборівській ще тоді єпархії та організовував з’їзди Марійських дружин у Зарваниці.

за повідомленням http://www.chiesaucraina.it

Довідка

Марійська дружина – це є релігійна організація для дітей та молоді, яка ставить за мету поглиблення духовного та релігійного життя парафіян завдяки особливому пошануванню Діви Марії — Богородиці.

Для українського народу Марійська дружина є дуже близькою та поширеною. А її служіння має історію, яка сягає ще часів митрополита Веніямина Рутського (XVII ст.), потім о.Ісидора Дольницького (XIX ст.), а в наші часи Марійська дружина плідно працюють по багатьох парафіях в Україні.