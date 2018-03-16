Замість бетонних куль тернополяни просять встановити на Театральному майдані болларди

В єдиній системі місцевих петицій тернополянин зареєстрував прохання встановити болларди на Театральному майдані.

Автор петиції — Євгеній Ющенко — обгрунтував свою позицію так:

Станом на сьогодні на Театральному майдані встановлено бетонні кулі, що фізично обмежують рух транспорту. Проте їх часто забувають поставити на місце, впродовж всього зимового періоду вони зняті, чим зловживають водії, проїжджаючи на майдан, незважаючи на дорожні знаки, що наражає пішоходів на небезпеку. Крім того, влаштована водіями парковка на головній площі міста є не доречною. Пропоную на заміну бетонним кулям встановити сучасні автоматичні болларди. Їх використовують більшість міст світу, в тому числі болларди встановлено в центральних частинах сусідніх обласних центрів, вони функціональніші, естетичніші та однозначно вирішують описану проблему.