Організація, що діє при соборі Тернополя, нагороджена орденом імені академіка Леоніда Ковальчука

Організація «Колиска Життя», що діє при Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, нагороджена орденом «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука. Вчора в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася церемонія нагородження.

Розпочалася церемонія зі спільної молитви у Соборі Зарваницької Матері Божої. Від імені Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка гостей привітав декан Зарваницький о. Володимир Топоровський. Нагородна рада ордену Архиєпископ УПЦ КП Нестор, п. Тамара Воронцова та о. В’ячеслав Кізілов вручали відзнаки номінантам.

Цього разу орденом нагороджено Андрія Трусова із Чорткова (посмертно), який загинув, рятуючи дитину влітку минулого року; громадську організацію ASAP Rescue, що займається проведенням рятувальних операцій під час катастроф та небезпечних ситуацій; український волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри», що бере участь у війні на сході України (за час діяльності врятовано понад дві з половиною тисячі українських бійців); громадську організацію «Колиска життя» з Тернополя, яка надає кризову допомогу вагітним жінкам та їх чоловікам.

Відзнаку також отримали Річард та Ольга Гарейчуки, які є засновниками громадської Організації «Армії SOS Канада», засновник реабілітаційного центру БО “Допоможи Собі Сам” Сергій Куршаков, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Одеського національного медичного університету Володимир Грубнік та студент з Тернополя Володимир Скиба, який врятував людину, що тонула.

Орден «За спасіння життя» – це громадська відзнака заснована з метою вшанування медичних працівників, працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій, особи чи групи осіб за мужність і героїзм, виявлені при порятунку життя людей, а також за систематичну працю і наукові відкриття в галузі медицини, що дало змогу зберегти здоров’я Української нації.