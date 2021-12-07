Зарізав і викинув з балкону: поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві

Тіло невідомої жінки 6 грудня виявив у Тернополі в дворі одного із будинків місцевий мешканець. Чоловік побачив її, вигулюючи собаку. Він одразу викликав швидку, але медики констатували смерть і повідомили про це на лінію “102”.

З власних джерел виданню “Номер один” стало відомо, що на тілі дівчини виявлено більше двадцяти ножових поранень. Окрім того, невідомий після вбивства, викинув її з четвертого поверху.

Загибла – жителька Тернопільського району, 1999 року народження. На місці події працювали слідчі, працівники карного розшуку, криміналісти, кінологи. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські за кілька годин встановили і особу підозрюваного, і його місцеперебування. Це – житель Лановецького району, 2002 року народження. Він орендував у Тернополі квартиру.

За словами підозрюваного, він познайомився зі своєю жертвою за кілька годин до вбивства.

Між ними виник конфлікт в результаті якого чоловік почав завдавати новій знайомій удари ножем. Після вбивства тіло дівчини він виніс на балкон, де вона пролежала до ночі ще 12 годин, а вранці, 6 грудня, викинув її на вулицю.

Одяг своєї жертви та особисті речі виніс на смітник біля будинку. У квартирі прибрав та втік. Оперативники знайшли підозрюваного в одному з районів Тернопільської області.



