Завдяки тернопільському історику Нацбанк викарбує пам’ятну монету з зображенням Євгена Коновальця

Майже п’ять років тернопільський історик Василь Штокало оббивав пороги різних інституцій, щоби вшанувати пам’ять творця Української військової організації Євгена Коновальця. І ось його мрія та мрія багатьох українців, для яких національно-визвольна боротьба – не порожні слова,здійснилася.. До 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця буде викарбувана пам’ятна монета.

Василь Штокало, окрилений отриманням монети Патріарха Йосифа Сліпого від НБУ в 2017-му, про що «Номер один» свого часу писала, взявся за справу з досвідом.

– Це питання Нацбанк міг вирішити самостійно, без громадського втручання, до 125-річчя народження Євгена Коновальця, що святкувалося у 2016-му. Мабуть, забракло політичної волі. Адже постать неординарна та страхітливе подразнення для путінського тоталітаризму. Звісно, Петро Порошенко та ставлениця Валерія Гонтарева подібного собі не могли дозволити. Тому наприкінці 2017 року мною було спрямовано намір про викарбування монет до 100-річчя Української військової організації та Євгена Коновальця (творця УВО-ОУН). У 2018 році мені надійшла відповідь, майже відмова. Мовляв, пропозиція розглянеться в 2019 році. У кінці 2019-го оновив звернення та на початку 2020 року отримав чіткішу відповідь із НБУ за підписом директора Департаменту грошового обігу. Зокрема у відписі йшлося, що «…постать Євгена Коновальця заслуговує на увагу та вшанування». Однак поставив умову, що «розгляне можливість у разі ухвалення рішення про святкування ювілею на державному рівні», – каже Василь Штокало.

Історик не опустив рук і 23 травня 2020 року, у день 82-ї роковини загибелі Євгена Коновальця в далекому нідерландському місті Роттердам від рук тоталітарної Московії за особистим наказом Сталіна, направив звернення до Верховної Ради України, щоби день народження – 14 червня – Євгена Коновальця відзначався у 2021-му на державному рівні. За якийсь тиждень голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України відписав, що пропозиція розглянеться… Дійсно, 16 грудня ВРУ проголосувала Постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, у тому числі Євгена Коновальця.

Шлях до карбування монети було відкрито, але й тут не все так просто. Василь Штокало зв’язався з НБУ і як попереднього року отримав добрячого синця від уповноваженої працівниці.

– Виходило, що малося на увазі якесь особисте зацікавлення з грошовим зиском. Ішли в хід незрозумілі відмовки. Зокрема, чому не звертається Інститут історії України НАНУ або докоряли, що на таку тему написана книжка тощо. Розмова закінчилася грубо з боку уповноваженої і майже киданням слухавки. Чи можна так легко віддати жадану перемогу? Звісно, ні! Я виклав об’ємного листа та з нетерпінням очікував. І ось – довгоочікуване! – емоційно мовить історик.

Нещодавно Національний банк України сповістив Василя Штокала про те, що буде таки карбувати монету до 130-річчя Коновальця.

– НБУ передбачить внесення до плану випуску пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції на 2021 рік (після корегування) пам’ятної монети, присвяченої Євгену Коновальцю – особистості, яка символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, заслуговує на увагу та вшанування, – йдеться в листі за підписом заступника голови НБУ Олексія Шабана.

Читачі нашої газети першими довідаються таку гарячу новину, бо план випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на 2021 рік НБУ ще не скоригований. Що ж це має бути? За задумом Василя Штокала, має бути випущено дві монети: одна – проста у подарунковій обгортці з надписом «Євген Коновалець – засновник Січових стрільців, творець УВО й ОУН», інша – дорогоцінна (срібна), на якій мав би бути напис «Євген Коновалець. Здобудеш Українську державу». А також до цієї події мало би відбутися урочисте введення монет у грошовий обіг.

– Важливо не програти боротьбу за Євгена Коновальця в монеті. Коновалець – це дороговказ сьогодення. Визначально, але лише Євген Коновалець змінив 1920 року шлях України від поразки, до якої вели невдахи: прокомуністичний і проросійський д-р Михайло Грушевський, скритий комуніст і такий же проросійський Володимир Винниченко чи проросійсько-імперський генерал Павло Скоропадський. Переможець Євген Коновалець вів у державність, здолавши сепаратизм Симона Петлюри та д-ра Євгена Петрушевича. Перед тим, 1919-го, Євген Коновалець ствердив соборність як очільник найбоєздатнішого корпусу Січових стрільців, військ Української Народної Республіки. Спадково стезею до України крокували Степан Бандера, Роман Шухевич і Ярослав Старух, Осип Дяків і Ярослав Стецько! Монета Євгена Коновальця засвідчує, що ми рухаємося до незалежної та соборної (з Кримом, Донеччиною, Луганщиною) України, й надихає у подоланні відвічного ворога з північного сходу, – каже історик.

Знаменно, що з Тернополя по всій славній Україні лине вістка про монету Євгена Коновальця. Дійсно, Євген Коновалець – не уродженець краю Тернового поля, але він з Києва. У 1918-1919 роках, коли Тернопіль був столицею Західно-української Народної Республіки, здійснював чин Волі, а перед тим об’їздив Збаражчину в розбудові війська, згодом скитався по Крем’янеччині.

Політично постать Євгена Коновальця повинна показати тернополянам, а кого вибрано за владу? Чи отакі сьогоднішні владці йдуть тернистим шляхом Євгена Коновальця, чи гідні вони називатися владою з погляду на чин Коновальця?..

Наостанок Василь Штокало радить нашим читачам слідкувати за торгами НБУ та не проґавити й замовити монету Євгена Коновальця, яка, передбачає історик, буде рідкісною, подібно до монети Патріарха Йосифа Сліпого. У домашніх скарбах можуть лічитися різні пам’ятки, а монету Євгена Коновальця може передати батько синові.

Іван Білий



