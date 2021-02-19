16:00 | 19.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі до 6-річного хлопчика викликали швидку через 5 хвилин після того, як йому зробили забір крові з пальця

Irena 0 Views Прокоментуй!

18 лютого о 9.32 бригада швидкої виїжджала на вул. Січових Стрільців до 6-річного пацієнта. У дитини були спазми й тремор кінцівок, вона втрачала свідомість…

Як розповіла мама, через 5 хвилин після забору крові з пальця хлопчик зомлів. Можливо, через біль… 

Із діагнозом гостра реакція на біль, після наданої медичної допомоги та опритомнення, маленького пацієнта шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

За повідомленням М. ДЖУСА, генерального директора Центру ЕМД Тернопільщини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *