У Тернополі до 6-річного хлопчика викликали швидку через 5 хвилин після того, як йому зробили забір крові з пальця
18 лютого о 9.32 бригада швидкої виїжджала на вул. Січових Стрільців до 6-річного пацієнта. У дитини були спазми й тремор кінцівок, вона втрачала свідомість…
Як розповіла мама, через 5 хвилин після забору крові з пальця хлопчик зомлів. Можливо, через біль…
Із діагнозом гостра реакція на біль, після наданої медичної допомоги та опритомнення, маленького пацієнта шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.
За повідомленням М. ДЖУСА, генерального директора Центру ЕМД Тернопільщини.