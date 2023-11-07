На Тернопільщині рятувальники врятували кошеня

6 листопада о 10:10 на пункт звʼязку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про те, що в с. Мушкатівка Борщівської ТГ Чортківського району на верхівці труби димоходу застрягло кошеня, яке протягом двох діб не могло спуститися самостійно. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

По прибуттю до місця події рятувальники за допомогою розкладної триколінної драбини піднялись на висоту димоходу та зняли кошеня із верхівки труби.

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