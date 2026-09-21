У другу річницю загибелі Романа Гармаша на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку

У Малому Ходачкові відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Роману Гармашу

18 вересня, у другі роковини загибелі захисника Романа Гармаша, на фасаді Малоходачківської гімназії відкрили меморіальну дошку на його честь.

Вшанувати пам’ять полеглого воїна зібралися його рідні, друзі, однокласники, вчителі, учні, жителі громади, священник та небайдужі.

Роман Гармаш народився 18 березня 1983 року в місті Підгородне Дніпропетровської області. Жив у селі Малий Ходачків на Тернопільщині, де навчався у місцевій школі.

Після закінчення школи Романа призвали на строкову військову службу. Спочатку його відібрали до президентських військ, а згодом він служив та навчався у 113-й військовій школі молодших спеціалістів в Ужгороді, де здобув кваліфікацію кухаря третього розряду.

Після служби Роман працював у будівельній та дорожній галузях в Україні та за кордоном. Любив природу та захоплювався риболовлею.

З перших днів повномасштабного вторгнення Роман долучився до територіальної оборони. Згодом став військовослужбовцем 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Його бойовий шлях пролягав через Краматорськ, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівку, Покровськ, Кліщіївку та інші гарячі напрямки. Спочатку Роман служив на командному пункті батальйону зв’язку, а згодом виконував завдання в оперативному підпорядкуванні батальйону розвідки.

Рідні називали його Ромашкою, тому саме цей позивний він обрав для себе. Згодом мав ще один — Кухар, адже любив готувати для побратимів.

17 вересня 2024 року Роман повідомив рідним, що вирушає на позиції і певний час не матиме зв’язку. Він пообіцяв зателефонувати за тиждень.

Однак 18 вересня 2024 року Роман Гармаш загинув від вогнепально-осколкових поранень. Через два дні побратимам вдалося евакуювати його тіло з поля бою.

Під час відкриття меморіальної дошки присутні вшанували пам’ять Романа Гармаша та його боротьбу за Україну.