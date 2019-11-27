Здійснити мрію: тернополяни допоможуть хлопчику з інвалідністю зійти на Говерлу

Тернополяни долучаться до здійснення мрії хлопчика з інвалідністю Романа Кулика. Хлопчик з Тернополя і він хоче піднятися на найвищу вершину України – Говерлу. Оскільки Роману не під силу самотужки це зробити, то тернопільські активісти вирішили допомогти йому.

Про це у Facebook повідомила одна із ініціаторів проєкту «Мрія на всіх» Лілія Проць (Лілія Проць).

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Не потрібно чекати лише 🎉 дня народження чи дня коли Святий Миколай роздає 🎁 подарунки. Потрібно просто загадати бажання… Постійно думати, уявляти… І ще сильно вірити 😉 Це Роман. Його мама Алла Кулик вігукнулася на мій клич про заняття дітей з інвалідністю у фітнес центрі 😊 Вже другий місяць я 💪 займаюся з Романом. А сьогодні від його мами дізналася, що вона з сином мріють зійти на Говерлу 😍 своїм ходом. І дуже сильно вірять, що проект Мрія на всіх їм у цьому допоможе 😇 Отож ми маємо першого героя на липень 2020 року на сходження на Говерлу 👍 👌 👏