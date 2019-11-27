Найкрасивіші тернопільські студентки вміють бути і хорошими господинями

Добро робити легко. У цьому переконані і претендентки на корону «Міс ТНТУ», які є не лише красивими та розумними, а також вони є чуйними та не байдужими до чужого горя. Ставши ініціаторами благодійної акції на підтримку дітей-сиріт, дівчата мали змогу показати, що вони також і хороші господині.

Тому в холі 2-го корпусу з 12:00 до 13:00 пройшов ярмарок домашньої випічки, на зібрані кошти з якого будуть придбані подарунки для дітей-сиріт із Новосільського будинку-інтернату. Відвідати сиротинець студентки планують напередодні Дня святого Миколая.