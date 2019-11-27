У ТНМУ ім. І. Горбачевського — нові призначення
26 листопада 2019 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відбулося планове засідання вченої ради університету під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи, професора Шульгая Аркадія Гавриловича.
Першим питанням порядку денного були конкурсні справи. Інформацію надав учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.
На посаду завідувача кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Ковальчука було обрано проф. Беденюка Анатолія Дмитровича.
На посаду завідувача кафедри української мови було обрано проф. Вихруща Анатолія Володимировича.
На посаду завідувача кафедри травматології, ортопедії і військово-польової хірургії було обрано доц. Цвяха Андрія Івановича.
На посаду професора кафедри загальної гігієни та екології було обрано доц. Лотоцьку Олену Володимирівну.
Вчене звання професор було присвоєно:
– по кафедрі терапевтичної стоматології – Гасюк Наталії Володимирівні,
– по кафедрі отоларингології та офтальмології – Турчину Миколі Васильовичу.
Вчене звання доцента було присвоєно:
– по кафедрі терапевтичної стоматології – Суховолець Ірині Орестівні,
– по кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін – Калинюк Наталі Миколаївні.
«Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення» – доповідала голова НТС Рябоконь Марія Олександрівна.
З питання «Обговорення і затвердження звітів виконання держбюджетних тем, інформація про підготовку нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів» доповідали наукові керівники (відповідальні виконавці) держбюджетних тем:
– доц. Лісничук Наталія Євгенівна;
– доц. Павлишин Андрій Володимирович;
– доц. Шкільна Марія Іванівна.
Звіт про роботу ННІ післядипломної освіти за 2019 рік зробив директор інституту, доц. Свистун Роман Васильович.
Про поточні справи доповідали:
– проректор з науково-педагогічної роботи проф. Шульгай А.Г. та проректор з наукової роботи проф. Кліщ І.М.