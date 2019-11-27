У ТНМУ ім. І. Горбачевського — нові призначення

26 листопада 2019 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відбулося планове засідання вченої ради університету під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи, професора Шульгая Аркадія Гавриловича.

Першим питанням порядку денного були конкурсні справи. Інформацію надав учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.

На посаду завідувача кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Ковальчука було обрано проф. Беденюка Анатолія Дмитровича.

На посаду завідувача кафедри української мови було обрано проф. Вихруща Анатолія Володимировича. На посаду завідувача кафедри травматології, ортопедії і військово-польової хірургії було обрано доц. Цвяха Андрія Івановича.

На посаду професора кафедри загальної гігієни та екології було обрано доц. Лотоцьку Олену Володимирівну. Вчене звання професор було присвоєно:

– по кафедрі терапевтичної стоматології – Гасюк Наталії Володимирівні,

– по кафедрі отоларингології та офтальмології – Турчину Миколі Васильовичу. Вчене звання доцента було присвоєно:

– по кафедрі терапевтичної стоматології – Суховолець Ірині Орестівні,

– по кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін – Калинюк Наталі Миколаївні. «Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення» – доповідала голова НТС Рябоконь Марія Олександрівна. З питання «Обговорення і затвердження звітів виконання держбюджетних тем, інформація про підготовку нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів» доповідали наукові керівники (відповідальні виконавці) держбюджетних тем:

– доц. Лісничук Наталія Євгенівна;

– доц. Павлишин Андрій Володимирович;

– доц. Шкільна Марія Іванівна. Звіт про роботу ННІ післядипломної освіти за 2019 рік зробив директор інституту, доц. Свистун Роман Васильович. Про поточні справи доповідали:

– проректор з науково-педагогічної роботи проф. Шульгай А.Г. та проректор з наукової роботи проф. Кліщ І.М.