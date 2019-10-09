На Тернопільщині діти, не дочекавшись дій влади, самі… намалювали пішохідний перехід

У Ланівцях на вулиці Шевченка є одна небезпечна ділянка дороги, де полюбляють гратися діти, оскільки поблизу відсутній дитячий майданчик. Цю дорогу нещодавно відремонтували, тому гратись стало в рази небезпечніше – про це повідомляє мешканець міста Андрій Козак.

За традицією нова дорога для наших водіїв стає зоною випробовування своїх транспортних засобів, а швидкість 100 і більше тут в межах нормального. Таким чином я вважаю, що моя пропозиція обмеження швидкості, встановлення знаків «ОБЕРЕЖНО ДІТИ», або встановлення відеоспостереження в цілому є обґрунтованою і має бути втілена в реальність якомога швидше.

Нещодавно чоловік ввечером йшов саме цією небезпечною для життя дітей ділянкою і був вражений побаченим.

Діткам набридло бігати перед неадекватними водіями і вони перетягнули ініціативу на себе. Не дочекавшись якихось дій від наших чиновників, малеча взялася за справу.

Дітлахи зробили класний дорожній перехід «зебру» і намалювали знаки застереження «stop». На фото маєте можливість побачити всю красу наших винахідливих дітей.

Я думаю місцева влада має негайно звернути на це увагу і закінчити почату справу малечею, – каже Андрій Козак.