Учні Шумського профтехучилища назбирали 30 пакетів сміття

Толоку у міському парку з власної ініціативи організували студенти двох груп Шумського профтехучилища – біля пам’ятника воїнам, які загинули у Другій світовій війні. А приурочили акцію 75-річчю звільнення України від нацистської окупації. Молодь та майстри училища назбирали близько 30 пакетів сміття. Що цікаво, спостерігаючи за тим, з яким ентузіазмом юнаки та дівчата взялися до доброї справи, приєдналися і старші шумчани. Але цього екологічного десанту не було, якби мешканці міста та його гості ретельніше слідкували за своєю поведінкою і не смітили у громадських місцях.

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