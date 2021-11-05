Під 6-квартирний будинок виділили 32 сотки землі у центрі Тернополя

На останній сесії Тернопільської міської ради, яка відбулася 29 жовтня, депутати

ухвалили рішення про виділення великої земельної ділянки під невеличкий будинок у центрі міста.

– Затвердити ОСББ «Крушельницької, 16» проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3190 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за вул. С. Крушельницької, 16, – йдеться у сесійному рішенні.

Як розповіли нашим журналістам тернопільські будівельники, на цю площу сміливо можна «посадити» дев’ятиповерховий будинок. До слова, приблизно таку саму площу земельної ділянки мають будинки ОСББ, в яких є близько 100 квартир.

– Красти тернопільську землю гаражами – це вчорашній день. Маємо нову схему: «виділення землі під ОСББ». На сесію йде «невинне» питання – оформлення землі під ОСББ старенького будинку в центрі міста (за піцерією «Каштан»). Але будинок – шестиквартирний, а виділена площа ділянки – 3190 кв. м. Від 20 соток землі на користь ОСББ відмовляється комунальне підприємство міськради «Тернопільбудінвестзамовник», – написав у соцмережі депутат міської ради Олег Різник.

За це рішення проголосували 36 депутатів, троє – утримались і ніхто не був проти. Що цікаво, голосування відбувалося в пакеті з іншими питаннями. Це нове ноу-хау влади Тернополя, щоби пришвидшити проведення сесійного засідання.



