На Тернопільщині відійшла у вічність відома педагогиня та громадська діячка Ольга Тугарова

На 70-му році життя перестало битися серце Ольги Семенівни Тугарової — знаної освітянки, багаторічної заступниці директора з навчальної роботи Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського, повідомляють у навчальному закладі.

Народжена 24 травня 1955 року в Ланівцях у родині вчителів, вона присвятила своє життя педагогіці та служінню людям. Після закінчення біологічного факультету Чернівецького державного університету працювала у дитячих садках та школах Чернівців, Рівного, Костополя та Ланівців.

З 1997 року її доля була нерозривно пов’язана з Кременецьким медичним коледжем. Тут вона викладала біологію й медичну генетику, а також обіймала посаду заступниці директора з навчальної роботи.

За десятиліття відданої праці Ольга Семенівна здобула визнання колег і вдячність вихованців. Вона була не лише викладачем, а й наставницею, яка відкривала студентам красу науки, навчала мислити, шукати правду й бути чесними.

Її внесок у розвиток освіти відзначений численними нагородами: званням «Відмінник освіти України», знаком Антона Макаренка, медаллю Арсена Річинського, грамотами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я.

Окрім педагогічної діяльності, вона брала активну участь у громадському житті: як депутат Тернопільської обласної ради мала чітку громадянську позицію та завжди відстоювала справедливість.

Колеги, студенти й уся громада з глибоким сумом прощаються з людиною, яка залишила помітний слід у розвитку медичної освіти на Тернопільщині.

🕯 Світла пам’ять про Ольгу Семенівну Тугарову назавжди залишиться у серцях тих, кого вона навчала й надихала.