Жодні сільські, селищні, міські бюджети Тернопільщини більше не залежатимуть від району

Всі 1470 територіальних громад, межі яких днями затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Це також випливає з проекту закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614, який зареєстровано в парламенті. Законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

«Більше ніякого втручання району у бюджети громад. В об’єднаних громадах вже мабуть дехто забув, як воно, щоразу випрошувати в району кошти, бо після об’єднання перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. А ті громади, які досі лишаються поза реформою, а таких близько 6,5 тисяч, можуть про таке тільки мріяти. І мрії, все-таки, збуваються, з огляду на те, що всі 1470 територіальних громад, межі яких нещодавно затвердив Уряд, будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом з січня 2021 року. Чутки про те, що тепер всі місцеві бюджети знову «заженуть під район» – від лукавого», – прокоментував «Децентралізації» заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Виходячи із законопроекту, доходи і видатки між бюджетами районів та територіальних громад розмежують. Районні бюджети пропонується виключити із системи горизонтального вирівнювання. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом.

Формування районних бюджетів здійснюватиметься за рахунок:

► власних доходів:

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада,

плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА,

орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради;

орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами)

інші доходи.

► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів.

Бюджети 1470 територіальних громад, згідно з чинним бюджетним та податковим законодавством, будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Серед їх основних надходжень:

ПДФО 60 %

місцеві податки і збори

рентні платежі

акцизний податок

доходи від використання комунального майна

плата за надання адміністративних послуг

трансферти (дотації, субвенції) тощо.

Отже, всі 1470 територіальних громад будуть незалежними – органи влади районного рівня не матимуть на них жодного адміністративного та фінансового впливу.