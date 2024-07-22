На Тернопільщині у церкву передали старовинний дзвін, який знайшли місцеві підлітки

Цієї неділі в селі Криниця Монастириської громади Чортківського району відбулася небуденна подія – у місцеву церкву передано старовинний дзвін, який до цього впродовж багатьох років пролежав у землі. Повідомляє Департамент культури та туризму ТОДА.

Знайшли його неподалік від батьківського обійстя місцеві підлітки – брати Станіслав та Юрій Данчуки. А знайшовши – вирішили віднести знахідку до храму, аби вона могла й далі служити людям.

Під час Літургії священники здійснили Чин благословення та освячення дзвону.