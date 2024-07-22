23:19 | 22.07.2024
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На Тернопільщині у церкву передали старовинний дзвін, який знайшли місцеві підлітки

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Цієї неділі в селі Криниця Монастириської громади Чортківського району відбулася небуденна подія – у місцеву церкву передано старовинний дзвін, який до цього впродовж багатьох років пролежав у землі. Повідомляє Департамент культури та туризму ТОДА.

Знайшли його неподалік від батьківського обійстя місцеві підлітки – брати Станіслав та Юрій Данчуки. А знайшовши – вирішили віднести знахідку до храму, аби вона могла й далі служити людям.
Під час Літургії священники здійснили Чин благословення та освячення дзвону. 

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