16:00 | 15.11.2021
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Жорстоко побив та зґвалтував: у Тернополі покарали чоловіка за напад на 19-річну співмешканку

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Грати, ізолятор

У потерпілої діагностували травми середньої важкості. 

У Тернополі засудили чоловіка, який жорстоко побив та зґвалтував свою 19-річну співмешканку. Зловмисник сидітиме у в’язниці 7 років. 

Про це повідомили в прокуратурі Тернопільської області. 

За даними слідства, нетверезий чоловік напав на свою 19-річну співмешканку. Він жорстоко побив дівчину та зґвалтував її. У потерпілої діагностували травми середньої важкості. 

Підозрюваний уже мав судимості за крадіжки та грабежі. Суд визнав його винним у ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 152 КК України та покарав до 7 років позбавлення волі. 

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