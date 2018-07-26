Мар’яна Жук: «Для мене ТНПУ – це другий дім…»

Студентські есе “Чому я обираю ТНПУ ім.В.Гнатюка” Мар’яни Жук. В житті кожного абітурієнта наступає момент, коли все в його житті вирішує вибір. Головне – прийняти правильне рішення щодо обрання своєї майбутньої професії. Якщо ж говорити про мене, то у своєму житті я робила багато помилок, але ні разу ще не пошкодувала про те, що подала документи до ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Моя історія навчання є типовою – закінчила школу із медаллю, завжди хотіла здобути нові знання, завдяки яким й зараз хочу приносити користь нашому світу у сфері науки..

Але є дещо, що відрізняє мене від звичайних «закоханих» у ТНПУ. Університет дуже тісно пов’язаний з історією створення моєї сім’ї. Мої батьки вчились тут на різних факультетах і познайомились завдяки науковій конференції, яка проводилась тоді в актовому залі. І ось через декілька місяців вони одружились, одночасно уклавши союз вчителя математики й фізики з вчителем початкових класів в одній сім’ї. Можу впевнено сказати і про те, що завдяки нашому університету мої старші брат і сестра зараз працевлаштовані в школі як спеціалісти з досить високим рівнем знань та професійної компетентності.

І ось я, наслідуючи своїх рідних, також навчаюсь тут на фізико-математичному факультеті. Чому саме ТНПУ? Можу назвати дві причини. Першою є те, що саме наш університет є одним із найкращих педагогічних вишів країни щодо якості підготовки майбутніх вчителів. Перед подачею документів я передивлялась безліч коментарів від студентів в соціальних мережах, які розповідали про університет, як про свій дім. Так само багато чула хороших відгуків про викладачів. І, дійсно, вже з першого місяця свого навчання я сама усвідомила, наскільки правильно вчинила. ТНПУ ім.В.Гнатюка – це не тільки рівень та якість знань, це і ставлення, розуміння, підтримка та співпраця.

Другою причиною мого вибору був саме вплив збоку сім’ї. Впевнившись у тому, що ТНПУ готує тільки найкращих фахівців на прикладі власних батьків, в мене вже не було жодного сумніву щодо того, чи вартує подавати документи саме в педагогічний виш.

Якщо говорити про мій вибір навчатись за спеціальністю «фізика», то й тут є своя цікава історія. Навчаючись у 8 класі, я почала захоплювалась фізичними експериментами і будовою різних приладів щоденного вжитку. І одного разу в мого тата була зустріч випускників, на яку він взяв мене із собою. Мене просто переповнювали емоції, коли я вперше побачила головний корпус ТНПУ та фізико-математичного факультету. Тато зробив невелику екскурсію університетом, після чого я просто закохалась в цю установу. Моя любов до ТНПУ триватиме стільки, скільки я буду використовувати весь отриманий в університеті досвід, тобто, все своє життя. І от зараз, навчаючись на третьому курсі, окрім цього займаючись активним студентським життям, можу сказати, що при будь-якій нагоді, коли спілкуюся зі своїми ровесниками та майбутніми абітурієнтами, я рекомендую тільки наш ТНПУ, який завжди може похвалитись своєю програмою навчання і забезпеченням працевлаштованості студентів, проведенням просто колосальної кількості різних конференцій, відкритих семінарів, виступів, концертів, спортивних змагань, офіційних та неофіційних посвят першокурсників у студенти.