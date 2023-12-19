“Третя платіжка” за газ. Чого очікувати українцям?

Із січня наступного року українці почнуть отримувати “третю платіжку” за газ. Вона містистиме вартість послуг за утримання внутрішньобудинкових систем. Зокрема, йдеться про техогляд газового обладнання, перевірку тяги в димових каналах, справність сигналізаторів загазованості та чимало іншого. Як часто приходитиме “третя платіжка” і яких витрат очікувати споживачам, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

За що доведеться заплатити?

Наразі українським споживачам приходять дві платіжки за газ: за однією сплачують вартість спожитого палива, за іншою — його транспортування. У ці платіжки не входить плата за утримання внутрішньобудинкових мереж. Саме ця платня і прийде у так званій “третій платіжці”.

За інформацією голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, кількість робіт із обслуговування мереж всередині багатоквартирного чи приватного будинку — доволі значна. І проводити їх необхідно регулярно. Зокрема, один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявність вільного доступу до них, стану кріплень газопроводу. Фахівці також перевіряють на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання. У приватних будинках це можна робити раз на рік, а от у багатоквартирних — двічі: до та після опалювального сезону. “Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах. Також, не рідше одного разу на рік, надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень. Один раз на три роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів”, — розповів Олег Попенко на своїй сторінці у соцмережі.

Як часто приходитиме нова платіжка?

5 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила типовий договір на технічне обслуговування. Відповідні зміни внесли й до Кодексу газорозподільних систем. Тепер оператори газорозподільних систем повинні забезпечити типові договори із співвласниками багатоквартирних чи власниками приватних будинків. Ці договори не передбачають підпису обома сторонами. Фактом підписання вважатимуть надання самої послуги розподілу газу. Тобто, якщо ви офіційно не відключились від газопостачання, то такий договір буде розповсюджуватися і на вас. Найімовірніше, платню за обслуговування будинкових мереж за цими договорами будуть збирати один раз на рік.

Якими будуть витрати?

Скільки саме доведеться заплатити за обслуговування внутрішньобудинкових систем — наразі невідомо. Спершу НКРЕКП повинна встановити граничні ціни, дорожче за які послуга коштувати не може. А вже кінцеву вартість робіт оцінить надавач послуги.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року українці самі обирають постачальника газу та заключають із ним договір.